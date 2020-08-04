HDP'li Mensur Işık hakkında fezleke hazırlandı
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HDP'li Mensur Işık hakkında fezleke hazırlandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Muş Milletvekili Mensur Işık hakkında "eşe karşı kasten yaralama", "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" ve "hakaret" suçlarından fezleke hazırlandığını bildirdi.

HDP'li Mensur Işık hakkında fezleke hazırlandı
04.08.2020 18:01 | Son Güncelleme: 04.08.2020 19:05

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Muş Milletvekili Mensur Işık hakkında "eşe karşı kasten yaralama", "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" ve "hakaret" suçlarından fezleke hazırlandığını bildirdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca 27. Dönem Milletvekili Mensur Işık hakkında 'eşe karşı kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve hakaret suçlarından' dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke tanzim edilmiştir" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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