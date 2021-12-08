HDP'li Maçin'e 3 birleşime katılmama cezası

ŞANLIURFA (DHA) - HDP Şanlıurfa Milletvekili Nusrettin Maçin'e Anayasa ve İçtüzük'e aykırı söz ve davranışta bulunmaktan Tbmm Genel Kurulu'na üç birleşim katılmama cezası verildi.

TBMM Genel Kurulu'nda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı'nın bütçeleri görüşülürken, HDP Grubu adına söz alan Şanlıurfa Milletvekili Nusrettin Maçin, konuşmasının sonunda kürsüden, "Kürdistan'a özgürlük" ifadesini kullandı. Verilen arada TBMM Başkanvekili Süreyya Şadi Bilgiç tutanakları kontrol ettikten sonra, Anayasa ve TBMM İçtüzük'ün ilgili maddelerini hatırlatarak, Maçin'e 3 birleşim çıkarma cezası verildiğini duyurdu. Bilgiç, HDP'li Maçin'e kürsüden savunma hakkını kullanıp kullanmayacağını sordu. Savunma hakkını kullanmayacağını söyleyen Maçin için alınan karar oylandı. Kabul edilen kararla Maçin'e Genel Kurul'a 3 birleşim katılmama cezası verildi. Maçin, kararın oylanmasının ardından Genel Kurul'dan ayrıldı.

Demirören Haber Ajansı / Besti Karalar - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet