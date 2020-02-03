HDP'li Kurtulan: "Yapılması gereken Türkiye'nin tekrar Suriye politikasını gözden geçirmesi"

03.02.2020 14:12 | Son Güncelleme: 03.02.2020 14:12

HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan, "Yapılması gereken Türkiye'nin tekrar Suriye politikasını gözden geçirmesi, oradan tekrar evine dönmesi, barış ve diyalog yoluyla sorunların çözümüne katkı sunması, komşuluk ilişkilerini güçlendirmesi, herkesi düşman gören ilişkilerini gözden geçirmesi ve Suriye sorunu meselesinin halklarla birlikte çözümünü istemesi ve talep etmesidir." dedi.

Kurtulan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İdlib'te 4 askerin şehit olduğu saldırıya ilişkin, "Bugün ne yazık ki kayıp haberleri İdlib'ten geldi." diye konuştu.

HDP olarak bu sonucu daha önceden gördüklerini, AK Parti'nin Suriye politikasını defalarca eleştirdiklerini ve gündeme getirdiklerini belirten Kurtulan, şu değerlendirmede bulundu:

"Yapılması gereken Türkiye'nin tekrar Suriye politikasını gözden geçirmesi, oradan tekrar evine dönmesi, barış ve diyalog yoluyla sorunların çözümüne katkı sunması, komşuluk ilişkilerini güçlendirmesi, herkesi düşman gören ilişkilerini gözden geçirmesi ve Suriye sorunu meselesinin halklarla birlikte çözümünü istemesi ve talep etmesidir."

Elazığ depreminin ardından hala depremlerin konuşulduğunu hatırlatan Kurtulan, Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu ve birçok bölgede fay hatlarının bulunduğunu söyledi.

Kurtulan, depremlere ilişkin toplanan vergilerin nerelere harcandığına ilişkin çok soru sorulduğunu, Elazığ depremi sonrasında sonuca baktıklarında tedbirlerin alınmadığını gördüklerini, vergilerin nereye harcandığına dair soruyu bir kez daha sormak durumunda olduklarını belirtti. Kurtulan, Elazığ depremine ilişkin HDP üzerinden gelen yardımların engellendiğini savundu.

TBMM Genel Kurulunda, Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Teklif'in görüşmelerinin bu hafta da devam edeceğini hatırlatan Kurtulan, parti olarak teklife ilişkin muhalefetlerinin devam edeceğini söyledi.

Kurtulan, Çarşı ve mahalle bekçilerine halka yardım, vatandaşlardan kimlik sorabilme görevi ile adli görevler verilmesi gibi düzenlemeleri de içeren Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu Teklifi'nin TBMM İçişleri Komisyonunda kabul edildiğini ve komisyonda itirazlarını dile getirdiklerini anımsattı.

Kurtulan, "Bu kabul edilemez. AKP'nin siyasal programının bir parçası olarak aslında karşımızda duruyor. Bu kabul edilir bir durum değil. Henüz iki yıldır bekçilik uygulaması olmasına rağmen İstanbul, Ankara, Mardin, İzmir gibi yerlerde yaptığı birçok hak ihlalleri görüldü." ifadelerini kullandı.

Cezaevlerinin Türkiye'nin kanayan yarası olduğunu ve bu yaranın kanamaya devam ettiğini savunan Kurtulan, cezaevlerinde yaşanan hak ihlallerini anlattı.

Kaynak: AA