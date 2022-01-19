HDP'li Kurtulan: "Ülkemizde kaybolan adalet mekanizması var" - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

HDP'li Kurtulan: "Ülkemizde kaybolan adalet mekanizması var"

HDP'li Kurtulan:
AA / Zehra Aydın Turapoğlu - Haberler | Politika

HDP Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan, "Ülkemizde kaybolan bir adalet mekanizması var, herkes adalet arayışında.

MERSİN (AA) - HDP Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan, "Ülkemizde kaybolan bir adalet mekanizması var, herkes adalet arayışında." dedi.

Kurtulan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de çocuk ve gençlerin sıkıntılar yaşadığını, gelecek kaygısı taşıdığını savundu.

Çocukların, Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik krizin ve insan hakları ihlallerinin farkında olduğunu öne süren Kurtulan, "Ülkemizde kaybolan bir adalet mekanizması var, herkes adalet arayışında." diye konuştu.

En büyük hak ihlallerinin yaşandığı alanın, cezaevleri olduğunu öne süren Kurtulan, cezaevlerinde yaşandığını iddia ettiği sıkıntıları dile getirdi.

Bir gazetecinin sorusu üzerine Kurtulan, 8 siyasi parti ile yaptıkları toplantıların devam edeceğini, atılan adımın olumlu olduğunu belirtti.

AA / Zehra Aydın Turapoğlu - Son Dakika Haberleri

Halkların Demokratik Partisi, Milletvekili, Mersin, Adalet, Politika, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title