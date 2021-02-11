HDP'li Kurtulan, Kovid-19'la birlikte cezaevlerinin "tecrit evlerine" döndüğünü öne sürdü

HDP Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan, "Özellikle pandemi süreciyle birlikte cezaevlerinin aslında tecrit evlerine döndüğünü gözlemledik." dedi.

Kurtulan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bazı cezaevlerinde 77 gündür açlık grevi yapıldığını belirterek açlık grevi yapan tutuklu ve hükümlülerin taleplerini anlattı.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyesi olduğunu, sürekli kendilerine hak ihlalleri raporları geldiğini belirten Kurtulan, "Özellikle pandemi süreciyle birlikte cezaevlerinin aslında tecrit evlerine döndüğünü gözlemledik. Yakinen takip ettiğimiz, ziyaret ettiğimiz cezaevlerinde de izlediğimiz bu. İnsan hakları kuruluşlarının ve cezaevleriyle ilgilenen kurumların raporlarını toparladığımızda bu çok bariz olarak görünüyor." diye konuştu.

Bazı cezaevlerinde yaşanan sorunları anlatan Kurtulan, cezaevlerindeki açlık grevlerinin farklı bir sürece evrilmeden taleplerin karşılanmasını istedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alper Atalay