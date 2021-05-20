HDP'li Kurtulan'dan, tutuklu ve hükümlülere karşı hak ihlali yapıldığı iddiası
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HDP'li Kurtulan'dan, tutuklu ve hükümlülere karşı hak ihlali yapıldığı iddiası

HDP'li Kurtulan'dan, tutuklu ve hükümlülere karşı hak ihlali yapıldığı iddiası
Anadolu Ajansı / Adem Balta - Haberler | Politika

HDP Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan, cezaevlerinde tutuklu ve hükümlülere karşı hak ihlali yapıldığını öne sürdü.

HDP Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan, cezaevlerinde tutuklu ve hükümlülere karşı hak ihlali yapıldığını öne sürdü.

Kurtulan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, cezaevlerindeki mahkum ve tutukluların, çıplak aramaya ve memurların kötü davranışlarına maruz kaldığını iddia etti.

Tutuklu ve hükümlülere karşı hak ihlallerinin devam ettiğini savunan Kurtulan, salgın koşullarına uygun davranılmadığını, hastaların kelepçesiz muayene olmak istediği için tedavilerinin yapılamadığını ileri sürdü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Balta

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