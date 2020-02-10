HDP'li Kurtulan: "Çığ felaketinin ikincisinin kesinlikle araştırılması gerekiyor"

10.02.2020 12:34 | Son Güncelleme: 10.02.2020 12:34

HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan, Van'daki ikinci çığ düşmesinin araştırılması gerektiğini belirterek, "O coğrafyayı bilen herkes oranın bir çığ bölgesi olduğunu bilir. Kalabalık insan topluluğuyla, iş makineleriyle oraya gitmek bu felaketin bu kadar acı sonuçlar yaratmasına neden oldu." dedi.

Kurtulan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Van'ın Bahçesaray ilçesinde meydana gelen çığ düşmesinin Türkiye'yi derinden etkilediğini ifade ederek, doğal afetlerde tedbirsizliğin daha vahim sonuçlar ortaya koyduğunu söyledi.

Çığ olayının yaşandığı dönemde Mecliste, Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşüldüğünü anımsatan Kurtulan, TBMM Genel Kuruluna katılmadıklarını anımsattı. Kurtulan, "Çığ felaketinin ikincisinin kesinlikle araştırılması gerekiyor. O coğrafyayı bilen herkes oranın bir çığ bölgesi olduğunu, defalarca bu faciaların yaşandığını bilirler. Bunlar hesaba katılmadan kalabalık insan topluğuyla, iş makineleriyle oraya gitmek bu felaketin bu kadar acı sonuçlar yaratmasına neden oldu." diye konuştu.

Kurtulan, yaşananlara ilişkin Mecliste bir an önce araştırma komisyonu kurulması gerektiğini savundu.

TBMM'ye sunulan Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşüleceğini dile getiren Kurtulan, "Büyük projelerin finansmanını sağlamayı yine halka, halkın cebine devreden bir düzenleme olarak karşımızda duruyor. Bu yasa teklifi ile proje fonları oluşturulabilecek. Vatandaşlar bu fonlara yatırım yapabilecek. Kitle fonlaması adı altından halktan para toplanmaya çalışılacak." ifadelerini kullandı.

Önümüzdeki dönemlerde Meclise "yargı paketi" geleceğine yönelik açıklamaları anımsatan Kurtulan, şunları kaydetti:

"Yargı sistemi, yargı terazisini tutan zihniyet arızalı. Vatandaşın yargı sistemine güveninin kalmadığını hepimiz biliyoruz. Adalet Bakanı'nın infaz sisteminde bir düzenleme yapılacağı yönünde beyanı oldu. Bu düzenlemenin de mutlaka adil, herkesi kapsayan bir mantıkla oluşması gerekiyor. Yargı üzerindeki hükümet, cumhurbaşkanı elinin kesinlikle bertaraf edilmesi gerekiyor. Yargıya müdahaleyi artık bariz görüyoruz. Kimi mahkemeler zaman zaman bağımsızca, kendi iradeleri ile bir karar verseler de 3-5 dakika sonra müdahalenin olduğunu görüyoruz. Yargı üzerindeki bu vesayet kalkmalı, tümüyle bağımsız, adil olmalı ve demokrasi ihtiyacını karşılayacak bir sisteme kavuşmalıdır."

Kaynak: AA