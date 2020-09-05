HDP'li Köse, mevsimlik tarım işçilerinin darbedildiği iddiasını değerlendirdi HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Şaziye Köse, Sakarya'da mevsimlik tarım işçilerine yapılan saldırıyı kınadıklarını, saldırıda yaralananlarla ilgili yargılama sürecini talep ettiklerini belirtti.

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Şaziye Köse, Sakarya'da mevsimlik tarım işçilerine yapılan saldırıyı kınadıklarını, saldırıda yaralananlarla ilgili yargılama sürecini talep ettiklerini belirtti.

Köse, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Sakarya'da mevsimlik tarım işçilerinin darbedildiği iddiasını değerlendirdi.

Mardin'den Sakarya'ya giden tarım işçilerine yönelik ırkçı ve ayrımcı bir linç girişimi yaşandığını ifade eden Köse, olayın üzüntü verici olduğunu söyledi.

Mevsimlik tarım işçilerine yönelik daha önce de saldırılar olduğunu hatırlatan Köse, saldırıya uğradığı iddia edilen işçilerle görüştüklerini ve saldırıyı doğruladıklarını söyledi.

Mevsimlik tarım işçilerinin çalışma hakkının güvence altına alınması gerektiğini vurgulayan Köse, "Yaşanan linçle ilgili idari ve adli sürecin takipçisi olacağız. Yurttaşlarımıza yönelik ırkçı saldırıyı kınıyor, bu saldırıda yaralananlarla ilgili bir yargılama sürecinin derhal işletilmesini talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA