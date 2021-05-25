HDP'li Koçyiğit: "Sağlık emekçileri ve tüm devlet memurlarına 3600 ek gösterge verilmeli"
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HDP'li Koçyiğit: "Sağlık emekçileri ve tüm devlet memurlarına 3600 ek gösterge verilmeli"

HDP'li Koçyiğit: 'Sağlık emekçileri ve tüm devlet memurlarına 3600 ek gösterge verilmeli'
Anadolu Ajansı / Ertuğrul Subaşı - Haberler | Politika

HDP Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, sağlık emekçileri ve tüm devlet memurlarına 3600 ek gösterge verilmesi gerektiğini söyledi.

HDP Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, sağlık emekçileri ve tüm devlet memurlarına 3600 ek gösterge verilmesi gerektiğini söyledi.

Koçyiğit, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, ebe ve hemşirelerin meslek yasası çıkmadan çalıştırılmaya devam ettiğini belirtti.

Sağlık emekçilerinin yaşadığı mağduriyetleri gidermek için Sağlık Bakanlığı ve AK Parti'nin bir şey yapmadığını savunan Koçyiğit, bu kesimin alkışlanmayı değil somut taleplerinin karşılanmasını istediğini söyledi.

Koçyiğit, özellikle hastanelerde kreşlerin ivedilikle açılması gerektiğini dile getirerek, "Bütün hastanelerde 7/24 açık, ulaşılabilir ve ana dilde hizmet verebilecek kreşlerin hayata geçirilmesi gerekiyor ki bu da hemşirelerin ve sağlık emekçilerinin temel taleplerinden biri." dedi.

Nöbet ücretleri ve yıpranma payının da yeniden düzenlenmesini isteyen Koçyiğit, "Sağlık emekçileri ve tüm devlet memurlarına hükümetin söz verdiği 3600 ek gösterge verilmeli." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ertuğrul Subaşı

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