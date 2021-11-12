HDP'li Koçyiğit: "Hiçbir bakanlığın bütçesinde kadınlar yok"

MUŞ (AA) - HDP Muş Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, hiçbir bakanlığın bütçesinde kadınların olmadığını, kadınların görmezden gelindiğini söyledi.

Koçyiğit, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de kadınların yaşamın her alanında şiddete maruz kaldığını ifade etti.

Kadına şiddete karşı mücadele edenlere cezalar verildiğini, faillerin ise görmezden gelindiğini iddia eden Koçyiğit, "İstanbul Sözleşmesi'nden çıkan aklı sorgulamadan bu aklın sorumluluğunu ifade etmeden 'erkekler kadınları öldürüyor' demek büyük bir yanılgı oluşturacaktır." dedi.

Kadınların ekonomik anlamda da dışlandığını öne süren Koçyiğit, "Bu hafta içerisinde birçok bakanlık bütçesini konuştuk ama hiçbir bakanlığın bütçesinde kadınların olmadığını, cinsiyete duyarlı bir bütçelemenin yapılmadığını ve nerdeyse kadınların görmezden gelindiğini açık ve net bir şekilde görüyoruz." ifadesini kullandı.

Belarus-Polonya sınırındaki göçmen krizine de değinen Koçyiğit, sınırda insanlık dışı bir uygulama yapıldığını dile getirdi.

AA / Zehra Aydın Turapoğlu - Son Dakika Haberleri

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