HDP'li Koçyiğit, Güneydoğu Anadolu'da OHAL'in fiili olarak devam ettiğini ileri sürdü

MUŞ (AA) - HDP Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Güneydoğu Anadolu'da OHAL'in fiili olarak devam ettiğini iddia etti.

Koçyiğit, HDP'li bazı milletvekilleriyle Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 2015-2016 yıllarında Güneydoğu Anadolu bölgesindeki bazı illerde sözde "öz yönetim" ilanı sonrası başlatılan OHAL'in yıl dönümü olduğunu ifade etti.

OHAL'in asıl sebebinin HDP'nin elde ettiği başarıyı gölgelemek olduğunu savunan Koçyiğit, "Muş'un Varto ilçesinde başlayan sokağa çıkma yasakları 11 il ve 49 ilçede sürdürüldü. Bugün her ne kadar kaldırıldığı söylense de aslında OHAL fiili olarak devam etmektedir." dedi.

Koçyiğit, bölgede çok ciddi hak ihlallerinin yaşandığını öne sürerek, bununla mücadeleye devam edeceklerini kaydetti.

AA / İsmail Çimen - Son Dakika Haberleri

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