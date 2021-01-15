HDP'li Koçyiğit: "Cezaevleri, bulundukları ülkenin iktidarına ayna tutar"

HDP Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, "Cezaevleri, bulundukları ülkenin iktidarlarına ayna tutar. Gördüklerimiz ise yönetim biçiminin yansımasıdır." dedi.

Koçyiğit, partisinden bir grup milletvekiliyle Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bazı cezaevlerinde "açlık grevleri" yapıldığını belirterek, "açlık grevi" yapanların taleplerini anlattı. Koçyiğit, "Tutsaklar, iktidarı hukuka, demokrasiye ve insan haklarına davet ediyorlar." ifadesini kullandı.

Cezaevlerinin, bulundukları ülkenin iktidarına ayna tuttuğunu belirten Koçyiğit, "Gördüklerimiz ise yönetim biçiminin yansımasıdır. Cezaevleri, Türkiye'de her zaman baskıların, saldırıların, hak gasplarının ve işkencelerin merkezi olmuştur. Ne yazık ki bugün yaşanılan durum her zamankinden daha ağır ve katlanılamaz bir hale gelmiştir. Cezaevinde bulunan tutsaklara karşı tecrit içinde tecrit, cezaevi içinde cezaevi uygulanıyor." görüşünü savundu.

Cezaevlerinde yaşanan sorunlara değinen Koçyiğit, "Onur kırıcı ve son derece ahlaksızca olan çıplak arama işkencesi gözaltı merkezlerinden başlayarak cezaevlerinde yaygınlaştırılıyor. Kameralarla tutsakların yaşam alanları gözetleniyor, aynı zamanda tek kişilik hücre ve disiplin cezalarıyla zindan içerisinde zindan yaratılmaya çalışılıyor." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alper Atalay