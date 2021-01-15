HDP'li Koçyiğit: "Cezaevleri, bulundukları ülkenin iktidarına ayna tutar"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

HDP'li Koçyiğit: "Cezaevleri, bulundukları ülkenin iktidarına ayna tutar"

15.01.2021 13:23 | Son Güncelleme: 15.01.2021 13:26
HDP'li Koçyiğit:

HDP Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, "Cezaevleri, bulundukları ülkenin iktidarlarına ayna tutar. Gördüklerimiz ise yönetim biçiminin yansımasıdır.

HDP Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, "Cezaevleri, bulundukları ülkenin iktidarlarına ayna tutar. Gördüklerimiz ise yönetim biçiminin yansımasıdır." dedi.

Koçyiğit, partisinden bir grup milletvekiliyle Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bazı cezaevlerinde "açlık grevleri" yapıldığını belirterek, "açlık grevi" yapanların taleplerini anlattı. Koçyiğit, "Tutsaklar, iktidarı hukuka, demokrasiye ve insan haklarına davet ediyorlar." ifadesini kullandı.

Cezaevlerinin, bulundukları ülkenin iktidarına ayna tuttuğunu belirten Koçyiğit, "Gördüklerimiz ise yönetim biçiminin yansımasıdır. Cezaevleri, Türkiye'de her zaman baskıların, saldırıların, hak gasplarının ve işkencelerin merkezi olmuştur. Ne yazık ki bugün yaşanılan durum her zamankinden daha ağır ve katlanılamaz bir hale gelmiştir. Cezaevinde bulunan tutsaklara karşı tecrit içinde tecrit, cezaevi içinde cezaevi uygulanıyor." görüşünü savundu.

Cezaevlerinde yaşanan sorunlara değinen Koçyiğit, "Onur kırıcı ve son derece ahlaksızca olan çıplak arama işkencesi gözaltı merkezlerinden başlayarak cezaevlerinde yaygınlaştırılıyor. Kameralarla tutsakların yaşam alanları gözetleniyor, aynı zamanda tek kişilik hücre ve disiplin cezalarıyla zindan içerisinde zindan yaratılmaya çalışılıyor." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alper Atalay

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ümit Özdağ Donald Trump Vladimir Putin Süleyman Soylu
Magazin Kanye West Sezen Aksu Şeyma Subaşı Kim Kardashian
Spor Erol Bulut Mesut Özil Ersun Yanal Tolga Ciğerci Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kar Twitter Fenerbahçe Fahrettin Koca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: HDP'li Koçyiğit: "Cezaevleri, bulundukları ülkenin iktidarına ayna tutar" - Haberler Politika
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.1.2021 13:27:56. #1.15#
title