HDP'li Kerestecioğlu: "Yargı bütünüyle siyasallaşmış durumda"
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HDP'li Kerestecioğlu: "Yargı bütünüyle siyasallaşmış durumda"

27.01.2021 11:05 | Son Güncelleme: 27.01.2021 11:09
HDP'li Kerestecioğlu:

HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, "Yargı aslında bütünüyle siyasallaşmış durumda.

HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, "Yargı aslında bütünüyle siyasallaşmış durumda. Hakimler verdikleri yanlı kararlardan dolayı değil, tarafsız kararlardan dolayı disiplin soruşturmasına maruz bırakılıyorlar." dedi.

Kerestecioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığının artık sadece muhalifler tarafından değil herkes tarafından sorgulanır halde olduğunu söyledi.

Yargılama süreçlerinin uzun ve belirsiz olduğunu, tutuklu yargılanmayan hemen hemen hiç kimsenin bulunmadığını, tahliye kararlarının dahi yok sayıldığını savunan Kerestecioğlu, "Yargı aslında bütünüyle siyasallaşmış durumda. Hakimler verdikleri yanlı kararlardan dolayı değil, tarafsız kararlardan dolayı disiplin soruşturmasına maruz bırakılıyorlar." dedi.

"Yargının bu denli rayından çıkmasından en çok etkilenenler yine kadınlar oluyor" diyen Kerestecioğlu, Türkiye'de kadınların öldürülmediği, kadına yönelik şiddetin faillerinin cezasız kalmadığı tek bir günün bulunmadığını ifade etti.

Kerestecioğlu, kadın cinayetlerinde ve yargılamalarında yaşanan gelişmeleri anlattı.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın hakkındaki kararının üzerinden 36 gün geçmesine rağmen Demirtaş'ın halen tutuklu olduğunu belirten Kerestecioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her ne kadar Cumhurbaşkanlığı hukuk danışmanı kendince kavramlar icat ederek kararın bağlayıcılığını tartışmaya açsa da AİHM kararlarının bağlayıcılığı tartışmaya açılabilir değildir. Hatta bu ülkede 'anayasa yok' demekle eş değerdir onu tartışmaya açmak. Avrupa Konseyi'nden çıkarsınız, sözleşmeden vazgeçersiniz o zaman tamam, zaten tartışmaya gerek yok. Ama bugün durduğunuz sürece, o sözleşmenin altında imzanız olduğu sürece 'Anayasa yok' demekle eşdeğerdir 'AİHM kararları bağlayıcı değildir' demek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alper Atalay

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