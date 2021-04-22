HDP'li Kerestecioğlu: "Her yurttaşa temel gelir güvencesi sağlayarak tam kapanmaya geçilmeli"
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HDP'li Kerestecioğlu: "Her yurttaşa temel gelir güvencesi sağlayarak tam kapanmaya geçilmeli"

HDP'li Kerestecioğlu: 'Her yurttaşa temel gelir güvencesi sağlayarak tam kapanmaya geçilmeli'
Anadolu Ajansı / Alper Atalay - Haberler | Politika

HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, "Zorunlu iş kollarında çalışanlar dışında yurttaşlar çalışmamalı ve her yurttaşa temel gelir güvencesi sağlayarak tam kapanmaya geçilmeli." dedi.

HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, "Zorunlu iş kollarında çalışanlar dışında yurttaşlar çalışmamalı ve her yurttaşa temel gelir güvencesi sağlayarak tam kapanmaya geçilmeli." dedi.

Kerestecioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bugünlerde en yakıcı sorunların başında Kovid-19 salgınının geldiğini belirterek, "Pandemi ilanının üzerinden 13 ay geçti. En başında toplumdaki sosyal ve ekonomik eşitliksizlikleri hesaba katmadan pandemiyle mücadele edilemeyeceğini, aksi taktirde eşitsizlikleri derinleştiren bu halk sağlığı krizinden çıkamayacağımızı söylemiştik." diye konuştu.

Her gün milyonlarca yurttaş uzun saatler boyunca kapalı alanlarda çalışırken, özellikle büyük kentlerde toplu taşımayla insan hareketliliği devam ettirilirken salgının azaltılamayacağını söylediklerini dile getiren Kerestecioğlu, şunları kaydetti:

"Zorunlu iş kollarında çalışanlar dışında yurttaşlar çalışmamalı ve her yurttaşa temel gelir güvencesi sağlayarak tam kapanmaya geçilmeli. Bunun yapılması için gereken ise büyük şirketlere, iktidar ve yandaşlarına sular seller gibi akıtılan kamu kaynaklarının yatağını değiştirmek. Aslında para yok değil, para bal gibi var ama nereye harcanacağına başka türlü karar vermeleri lazım."

Kovid-19 vakalarında çok büyük artış yaşandığına işaret eden Kerestecioğlu, hastanelerin yoğun bakım ünitelerinin dolduğunu, hastanede yer bulamadıkları için yaşamını yitirenlere tanık olduklarını söyledi.

"Önümüzde gerçekten vahim bir tablo var." diyen Kerestecioğlu, bu gidişatın normalleşebilmesi için gerçeklerin şeffaf bir şekilde anlatılması ve hep birlikte çözüm önerilerinin konuşulması gerektiğini vurguladı.

Kerestecioğlu, Kovid-19'un, Ankara'da Türkiye ortalamasından daha hızlı yayıldığını da ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alper Atalay

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