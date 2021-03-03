HDP'li Kerestecioğlu, 2020'nin Kovid-19 nedeniyle kadınlar için çok daha zor bir yıl olduğunu söyledi

HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, 2020'nin tüm dünyada pandemi nedeniyle kadınlar için çok daha zor bir yıl olduğunu belirtti.

HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, 2020'nin tüm dünyada pandemi nedeniyle kadınlar için çok daha zor bir yıl olduğunu belirtti.

Kerestecioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Ankara'da küçük esnaf ve küçük işletme çalışanlarının ekonomik anlamda en ciddi sıkıntıdaki kesimi oluşturduğunu söyledi.

Ankara Ticaret Odası'nın, Kovid-19'la mücadele çerçevesinde alınan kısıtlama kararlarının etkisiyle kent genelinde yaklaşık 15 bin işletmenin ya geçici süreyle kapandığını ya da çok düşük iş hacmiyle çalışmalarına devam edebildiğini açıkladığını anımsatan Kerestecioğlu, "Pandemi tedbirlerinin büyük yıkım yarattığı sektörlerden birisi hizmet sektörü. Dibin dibini görenler de maalesef en küçük esnaflar oldu. Birçok dükkan aylardır tümden kapalıyken lokanta, kafe gibi paket servisi yapabilenler de masa müşterisi potansiyelinin ancak yüzde 20'sini yakalayabildiler. Küçük esnaf hükümetten gelecek açıklamayı merakla bekliyordu. Nihayet dün Ankara'da kafe, lokanta, barlar gibi mekanların bir kısmı açıldı ancak tam kapasiteyle çalışamayacaklar. Bugün dükkanlarını açabilmeleri tabii sorunlarının bittiği anlamına gelmiyor." diye konuştu.

Kerestecioğlu, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" haftasının kendileri için çok önemli bir hafta olduğunu aktararak "Bu yıl tüm dünyada pandemi nedeniyle kadınlar için çok daha zor bir yıl oldu. İşsizlik, fazla çalışma, evde artan iş yükü, artan erkek şiddeti, protesto hakkının engellenmesi, ifade, mücadele araçlarının kısıtlanması sadece bazı örnekler. Yıllardır 8 Martlar Türkiye'nin her yerinde barışçıl bir şekilde kutlanır ama son yıllarda sürekli 8 Martlarda kadınlar polis şiddetiyle karşı karşıya kalıyor. Özellikle pandemi boyunca AKP'nin düzenlediği mitingler, kongreler dışında hiçbir yürüyüşe, protestoya izin verilmedi." diye konuştu.

Son dönemde Yargıtay'ın özellikle cinsel saldırı, cinsel istismar ve taciz dosyalarında yerel mahkemelerde verilen cezaları bozduğunu ve sanıkları tahliye ettiğini ifade eden Kerestecioğlu, Yargıtayın konuya ilişkin verdiği bazı kararları anlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alper Atalay