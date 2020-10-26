HDP'li Katırcıoğlu: "Türkiye halkı bir ekmeğe muhtaç hale gelmiş durumdadır"
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HDP'li Katırcıoğlu: "Türkiye halkı bir ekmeğe muhtaç hale gelmiş durumdadır"

26.10.2020 13:59 | Son Güncelleme: 26.10.2020 14:17
HDP'li Katırcıoğlu:

HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu, "Pandemi gibi bir salgının etkileri çalışanlara, yoksullara farklı bir etki üretir, varlıklılara da farklı bir etki üretir.

HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu, "Pandemi gibi bir salgının etkileri çalışanlara, yoksullara farklı bir etki üretir, varlıklılara da farklı bir etki üretir. Dolayısıyla böyle baktığımızda Türkiye halkı bugün gerçekten bir ekmeğe muhtaç hale gelmiş durumdadır." dedi.

Katırcıoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'nin sunumunun yapıldığını ve bu hafta görüşmelerinin başlayacağını hatırlattı.

HDP'nin ekonomide yaşanan gelişmeleri yakından izlediğini vurgulayan Katırcıoğlu, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) etkilerine ilişkin çeşitli raporlar hazırladıklarını kaydetti.

Kovid-19'un Türkiye'de görülmesinin ardından alınan tedbirleri ve ekonomide yaşananları anlatan Katırcıoğlu, "Dün itibarıyla bakarsanız, 'ekmek alacak param yok' diyen bir minibüs şoförüne Sayın Cumhurbaşkanı, keyif çayı attı ve 'bu söylediğin abartılıdır, sen biraz keyif çayı içersin' gibi bir cümle sarf etti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, askıda ekmek diye bir model önerdi. Askıda ekmek modeli esas itibarıyla halkın ne durumu düştüğünü de çok açık bir şekilde gösteren ilginç bir örnek oldu. Gerçekten de Türkiye halkı askıda ekmeğe ihtiyaç duyan bir gelir düzeyine düşmüş oldu." dedi.

Pandeminin etkilerinin gelir gruplarına göre farklılık gösterdiğini vurgulayan Katırcıoğlu, "Pandemi gibi bir salgının etkileri çalışanlara, yoksullara farklı bir etki üretir, varlıklılara da farklı bir etki üretir. Dolayısıyla böyle baktığımızda Türkiye halkı bugün gerçekten bir ekmeğe muhtaç hale gelmiş durumdadır. Trakya'da kan bağışı yaptığınız zaman size karşılık olarak yağ veriyorlar. Böyle bir Türkiye'ye geldik. Türkiye ekonomisi tıpkı Türkiye siyasetinde olduğu gibi yanlış yönetiliyor." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alper Atalay

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