HDP'li Katırcıoğlu, turizm sektörünün Kovid-19'dan en çok etkilenen sektörlerden olduğunu söyledi

HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu, turizm sektörünün, Kovid-19'dan en çok etkilenen sektörlerden olduğunu belirterek, "Bu sektöre daha yakından bakmamız, sektörün oyuncularının dertlerini, gerek işverenlerin, gerek işçilerin dertlerini dinlememiz gerekiyor.

HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu, turizm sektörünün, Kovid-19'dan en çok etkilenen sektörlerden olduğunu belirterek, "Bu sektöre daha yakından bakmamız, sektörün oyuncularının dertlerini, gerek işverenlerin, gerek işçilerin dertlerini dinlememiz gerekiyor." dedi.

Katırcıoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, turizmin, 2 milyon kişinin çalıştığı ve 50 farklı sektörle bağlantıları olan önemli bir sektör olduğunu söyledi.

Turizm sektörünün, özellikle salgından en çok etkilenen sektörlerden olduğunu dile getiren Katırcıoğlu, "Dolayısıyla bu sektöre daha yakından bakmamız, sektörün oyuncularının dertlerini, gerek işverenlerin, gerek işçilerin dertlerini dinlememiz gerekiyor. Bunların taleplerine uygun politikalar üretmemiz gerekiyor." ifadesini kullandı.

Katırcıoğlu, 2019 yılına kıyasla 2020'de turizm gelirlerinin düştüğünü, bunun önemli bir sinyal, işaret olduğunu kaydederek, "Sadece pandemiden söz etmiyoruz aynı zamanda turizmi etkileyen dış politika zaaflarından da bahsetmemiz gerekir diye düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Turizm gelirlerinin, döviz üzerinden olduğu için özellikle dış ticaret açığında önemli etkisi olduğuna işaret eden Katırcıoğlu, "Geçmiş yıllara baktığımızda dış ticaret açığına önemli bir katkısı olduğunu görüyoruz. Yani dış ticaret açığının daha ciddi boyutlara ulaşmasını önleyen en önemli kalemlerden birinin turizm gelirleri olduğunu görüyoruz. Fakat bu ilişkinin giderek zayıfladığını söylememiz lazım." diye konuştu.

Katırcıoğlu, turizm sektöründe çalışanların sorunlarına da değindi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alper Atalay