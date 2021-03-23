HDP'li Katırcıoğlu, Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşmesi kararının iptali için AYM'ye başvurdu
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HDP'li Katırcıoğlu, Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşmesi kararının iptali için AYM'ye başvurdu

23.03.2021 12:23 | Son Güncelleme: 23.03.2021 12:47
HDP'li Katırcıoğlu, Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşmesi kararının iptali için AYM'ye başvurdu

HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu, Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşmesi kararının iptali için Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurdu.

HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu, Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşmesi kararının iptali için Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurdu.

Katırcıoğlu, başvuru öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen hafta TBMM'de okunan kararla Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürüldüğünü anımsatarak, "Gergerlioğlu herhangi bir suç işlememiştir. Tümüyle siyasi bir kararla arkadaşımızın milletvekilliği düşürülmüştür." ifadesini kullandı.

Bunu kabul etmelerinin mümkün olmadığını belirten Katırcıoğlu, şöyle konuştu:

"Bu sebeple partimiz adına Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesine neden olan Meclis kararının iptaliyle ilgili olarak AYM'ye başvuruyorum. İnanıyoruz ki, AYM talebimiz doğrultusunda bir karar verecektir. Adalet bunu gerektiriyor. Gereksiz ve gergin bir hafta yaşadık. Buna bir son verilmesi ve Gergerlioğlu'nun yeniden Meclis'e dönmesi gerektiğini düşürüyoruz."

HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu ise suçu olmadığı halde milletvekilliğinin düşürüldüğünü ve cezaevine gireceğini savunarak, "Tüm uyarılara rağmen TBMM Başkanı Mustafa Şentop bu kararı Mecliste okuttu." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esin Işık

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