HDP'li Katırcıoğlu ekonomide ciddi dalgalanmaların başlayacağını iddia etti
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HDP'li Katırcıoğlu ekonomide ciddi dalgalanmaların başlayacağını iddia etti

22.03.2021 12:21 | Son Güncelleme: 22.03.2021 12:32
HDP'li Katırcıoğlu ekonomide ciddi dalgalanmaların başlayacağını iddia etti

HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu, geçen hafta yaşanan gelişmeler karşısında ekonomide ciddi dalgalanmaların başlayacağını öne sürdü.

HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu, geçen hafta yaşanan gelişmeler karşısında ekonomide ciddi dalgalanmaların başlayacağını öne sürdü.

Katırcıoğlu, geçen hafta hem siyaseten hem ekonomik yönden verilen bazı kararların ülkeyi karmakarışık hale getirdiğini, aktörlerin, önlerini göremez durumda olduğunu savundu.

Yaşanan gelişmelerin en önemlisinin, Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın görevden alınması olduğunu belirten Katırcıoğlu, "Naci Ağbal'ın kısa süren görev süresince, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile piyasalara güven verilmeye çalışıldı. Bunda başarı da elde edildi. Dolar kuru 8'in üzerindeyken 7,15 lira seviyelerine kadar çekilmişti. Belirsizliğin giderilmesiyle piyasalardan da olumlu işaretler gelmeye başlamıştı. Piyasa beklentilerinin üzerinde yapılan faiz artışı, anlaşılan, bir rahatsızlığı ortaya çıkardı. Sonrasında yapılan açıklamalar piyasanın belirsizliklerinin giderilmesine çare olmadı." dedi.

Katırcıoğlu, yaşananlar ışığında ekonomide ciddi dalgalanmaların başlayacağını söylemenin yanlış olmayacağını ifade etti.

Kovid-19 salgını döneminde ortaya çıkan ekonomik sıkıntılarda, sorunların sadece arzla ilgili olmadığını, taleple ilgili sorunların da bulunduğu yönünde uyarılarda bulunduklarını dile getiren Katırcıoğlu, "Arzla ilgili önlem alıp talebi ihmal ederseniz, verilen kararların beklenen sonuçları yaratamayacağını da görmek zorundasınız. Burada arz artmadı, artan borsa ve döviz kurları oldu. Bu gidiş, iyi bir gidiş değil. Yapılan yanlıştır, belirsizliği gidermek lazımdır. Faizlerin düşürülmesi, piyasada dövizin artışına neden olacaktır. Nisan'ın 15'inden sonra faizlerin düşeceğini gören insanların, şimdiden dövize hücum etmeleri kaçınılmazdır." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Çimen

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