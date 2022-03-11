HDP'li Katırcıoğlu, akaryakıtta KDV ve ÖTV'nin kaldırılmasını istedi - Haberler

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HDP'li Katırcıoğlu, akaryakıtta KDV ve ÖTV'nin kaldırılmasını istedi

AA - İsmail Çimen - Politika
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HDP'li Katırcıoğlu, akaryakıtta KDV ve ÖTV'nin kaldırılmasını istedi

HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu, akaryakıt fiyatlarındaki artışın önüne KDV ve ÖTV'nin kaldırılmasıyla geçilebileceğini belirterek, bu konuda hazırladıkları kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını söyledi.

HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu, akaryakıt fiyatlarındaki artışın önüne KDV ve Ötv'nin kaldırılmasıyla geçilebileceğini belirterek, bu konuda hazırladıkları kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını söyledi.

Katırcıoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, dünyada ve Türkiye'de enflasyon artışının en önemli sebeplerinden birinin akaryakıt fiyatlarındaki yükseliş olduğunu ifade etti.

Akaryakıttaki fiyat artışlarının tüm üretim alanlarına yansıdığına dikkati çeken Katırcıoğlu, KDV ve Ötv'nin kaldırılmasını öngören yasa teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını açıkladı.

Katırcıoğlu, Türkiye'deki yeni ekonomi politikasının çalışmayacağını savunarak, son dönemde döviz kurlarının arttığını kaydetti.

Ukrayna-Rusya savaşının da yeni modelin çalışamayacağı koşulları beraberinde getirdiğini söyleyen Katırcıoğlu, "Akaryakıtta ÖTV ve KDV alınmasından vazgeçilmesiyle bu fiyat artışlarının önüne geçmemiz mümkün olabilir. Çünkü dünya genelinde yaşanan bu durum karşısında yapılabilecekler sınırlı. Yapılabilecek olan şeylerin en önemlisi bizim önerimizin benimsenmesi olmalıdır." diye konuştu.

AA / İsmail Çimen - Politika

Halkların Demokratik Partisi, Akaryakıt, TBMM, ÖTV, Politika, Haberler

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