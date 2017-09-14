Hdp'li Kadınlardan Kadın Cinayetler Eylemi

HALKLARIN Demokratik Partisi (HDP) İstanbul İl Başkanlığı ve HDP Kadın Meclisi üyesi bir grup, kadın cinayetlerine dikkat çekmek amacı ile Beşiktaş İskele Meydanı'nda oturma eylemi yaptı. Eyleme partinin kadın kolları üyesi kadınlar ile HDP İstanbul Milletvekili Pervin Buldan katıldı.



"TEK BİR KADININ KILINA BİLE ZARAR GELSE BİZ KADINLAR ORADA OLACAĞIZ"



Oturma eyleminden önce Buldan burada bir açıklama yaptı. Sözlerine "Kadın soykırımına karşı, kadına yönelik şiddete karşı, kadın katliamlarına karşı Türkiye'nin birçok yerinde eş zamanlı olarak başlatmış olduğumuz bir kampanyanın startını veriyoruz" diyerek başlayan Buldan şöyle devam etti:



Türkiye toplumunda kadını yok sayan, kadını hiçe sayan bu zihniyete karşı kadınlar birlik olacak ve bunun üstesinden gelecektir. Türkiye'nin neresinde olursa olsun dünyanın neresinde olursa olsun tek bir kadının kılına bile zarar gelse biz kadınlar orada olacağız. Mücadelesine sahip çıkacağız.



"ÖLÜLERİMİZE BİLE TAHAMMÜL EDİLMEYEN BİR SÜRECE HEP BİRLİKTE TANIKLIK EDİYORUZ"



Pervin Buldan, Ankara'da Aysel Tuğluk'un annesi Hatun Tuğluk'un cenaze töreninde yaşanan olaylara ilişkin ise, "Ne yazık ki sadece kadınlara karşı değil yaşamın her alanında kaos olmayan hiçbir şey kalmadı. Ölülerimize bile tahammül edilmeyen bir sürece hep birlikte tanıklık ediyoruz. Dün akşam Aysel Tuğluk arkadaşımızın annesi 78 yaşındaki Hatun anamız gömüldüğü topraklardan çıkartılarak, oradaki topraklarda gömülmeyip, başka bir yere gönderilmek zorunda kaldı. Kendi vasiyetini bile yerine getiremedik. 'Beni evimin yakınında gömün' diyen Hatun anayı dün akşam Türkiye'nin Batısından sürgün ettiler. Hatun anamıza söz veriyoruz. Mezarlarımızda bile rahat uyumamıza izin vermeyen bu coğrafyada, yönetenlere karşı Barış ve Kardeşlik mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz." diye konuştu.







OTURMA EYLEMİ YAPTILAR



Buldan'ın konuşmasının ardından kadınlar burada oturma eylemine geçti. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı eylem olaysız sona erdi.



- İstanbul