HDP'li Kaçmaz, kardeşinin tutuklanmasının komplo olduğunu ileri sürdü

ŞIRNAK (AA) - HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz, Şırnak'ta eski AK Parti Cizre İlçe Başkanı Cihan Güven'in kardeşi Tahir Güven'in öldürüldüğü saldırıyla ilgili kardeşinin tutuklanmasının, kendisine yönelik komplo olduğunu iddia etti.

Kaçmaz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Güven'in katil zanlısı olduğu iddia edilen kişinin, kendisinin evinde yakalandığına yönelik açıklamalarını anımsattı.

Şüphelinin, HDP Gençlik Merkezi üyesi olduğunu, kendisinin evinde yakalanmadığını savunan Kaçmaz, "Şüpheli ve aktivist diğer arkadaşlar, Silopi ilçe binasında, 11 Aralık'ta yapılacak HDP Silopi İlçe örgütünün kongre çalışmalarına ilişkin görüşmeler yapıyorlardı. Arkadaşlarımız, kongrede ağabeyimin yeniden yönetimde yer alması için kendisini ziyarete gidiyor. Daha sonra şüpheli ve kardeşim eve 100 metre kala durduruluyorlar, gözaltına alınıyorlar. 11 Aralık günü kardeşim alelacele adliyeye sevk edildi ve hakkında suçluyu kayırma iddiasıyla tutuklama kararı çıktı. Daha önce de söylediğimiz gibi bahse konu komplonun, entrikanın hedefi ben seçildim." diye konuştu.

AA / İsmail Çimen - Son Dakika Haberleri

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