HDP'li Kaçmaz: "Çocuk istismarının sebebi bütünlüklü tedbir ve politikaların hayata geçirilmemesidir"

ŞIRNAK (AA) - HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz, "Çocuk istismarı giderek artmaktadır. Bunun temel sebebi bu istismara yönelik bütünlüklü tedbir ve politikaların hayata geçirilmemesidir." dedi.

Kaçmaz, HDP Çocuk Komisyonu ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de yaşanan iktisadi, sosyal, ekonomik krizlerin en çok çocukları etkilediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Trabzon'da katıldığı açılış töreninde bir çocuğa mikrofon uzatmasını eleştiren Kaçmaz, "Çocukları toplumsal özneler olarak görmeyen bir akıl kuşkusuz onların maruz kaldığı mağduriyeti de göz ardı etmektedir. Bunun en yakın örneğini bir çocuğu miting meydanında öğretilmiş laflarla konuşturup bir taraftan da gülerek dinleyen kişiliklerin yaklaşımıyla deneyimledik. Bu yöntemin çocuk istismarı olduğunu dahi idrak edemeyen bir siyasi iradenin çocuğun üstün yararını gözetmesini beklemek hayal olur." diye konuştu.

Çocuk istismarının giderek arttığını ifade eden Kaçmaz, "Bunun temel sebebi bu istismara yönelik bütünlüklü tedbir ve politikaların hayata geçirilmemesidir." dedi.

Kaçmaz, bir gazetecinin "PKK'nın 13-14 yaşındaki çocukları dağa kaçırması ve eline silah vermesi çocuk istismarına girmiyor mu? Siz bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz?" sorusu üzerine, tüm istismarların karşısında net bir şekilde durduklarını, bu istismarı muhalefetin değil iktidarın önlemesi gerektiğini söyledi.