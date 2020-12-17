HDP'li Işık, "Van'ın kayyum baskısı altında yönetildiğini" iddia etti
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HDP'li Işık, "Van'ın kayyum baskısı altında yönetildiğini" iddia etti

17.12.2020 17:57 | Son Güncelleme: 17.12.2020 18:00
HDP'li Işık,

HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık, Van'ın kayyum baskısı altında yönetildiğini ve belediyede halkın sorunlarına çözüm için bir adım atılmadığını iddia etti.

HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık, Van'ın kayyum baskısı altında yönetildiğini ve belediyede halkın sorunlarına çözüm için bir adım atılmadığını iddia etti.

Işık, Meclis'te, Van'ın sorunlarına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Van'ın kayyum baskısı altında yönetildiğini ve belediyede halkın sorunlarına çözüm için bir adım atılmadığını öne süren Işık, "Kentsel dönüşüm, rantsal dönüşüme alet edildi. Kayyumlar vurgun ve talan yaptıktan sonra görevlerinden ayrılıp dönüyorlar. Kayyumlar kadına yönelik şiddeti önlemeye çalışan birim ve dernekleri de kapatıyor." dedi.

Muazzez Orhan Işık, Van'da yıllardır bir yatırım yapılmadığını, halkın iş ve istihdam alanlarının daraldığını, şu anda 200 binden fazla gencin işsiz olduğunu ve ekonomik kriz nedeniyle esnafın kepenk kapatmak zorunda kaldığını savundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Balta

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