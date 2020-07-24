HDP'li Işık'tan Van'daki felaketlerde zarar görenlere destek talebi HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık, Van'da meydana gelen felaketler nedeniyle halkın mağdur olduğunu belirterek, ortaya çıkan zararın telafi edilmesini istedi.

HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık, Van'da meydana gelen felaketler nedeniyle halkın mağdur olduğunu belirterek, ortaya çıkan zararın telafi edilmesini istedi.

Işık, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Van'da bu yıl yaşanan deprem, çığ, mülteci ölümleri felaketlerine son bir ayda sel baskınının da eklendiğini dile getirerek Başkale, Erciş, Saray ve buralara bağlı yerleşim yerlerindeki vatandaşların barınma, beslenme ve geçim kaynaklarının risk altında olduğunu söyledi.

İran'da meydana gelen depremden Başkale ve çevresinin de etkilendiğini, 19 köyün ağır hasar gördüğünü ifade eden Işık, 10 kişinin hayatını kaybettiğini ayrıca bölgenin ekonomik açıdan da sıkıntılı günler yaşadığını anımsattı.

Işık, 25 Haziran'da Saray'da meydana gelen depremin 17 mahallede hasara yol açtığını belirtti.

Kışın soğuk, yazın sıcak ile mücadele eden bölge halkının sel felaketiyle de karşı karşıya kaldığını anlatan Işık, sel sonrasında da halkın kaderine terk edildiğini ve kalıcı çözüm sağlanmadığını savundu. "Mağdur olan halk çok zor dönemler yaşamaktadır." diyen Işık, ortaya çıkan zararın hızlı bir şekilde telafi edilmesi gerektiğini söyledi.

Kaynak: AA