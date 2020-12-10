HDP'li İpekyüz, iktidarın, vatandaşları sistematik olarak borçlandırdığını savundu
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HDP'li İpekyüz, iktidarın, vatandaşları sistematik olarak borçlandırdığını savundu

10.12.2020 16:11 | Son Güncelleme: 10.12.2020 16:14
HDP'li İpekyüz, iktidarın, vatandaşları sistematik olarak borçlandırdığını savundu

HDP Batman Milletvekili Necdet İpekyüz, iktidarın, 2002'den beri vatandaşları sistematik olarak borçlandırdığını öne sürdü.

HDP Batman Milletvekili Necdet İpekyüz, iktidarın, 2002'den beri vatandaşları sistematik olarak borçlandırdığını öne sürdü.

İpekyüz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "iktidarın, vatandaşları bankalara bağımlı hale getirdiğini ve faize bulaştırdığını" savundu.

"Faiz lobisinin, AK Parti sayesinde hiç durmadan para kazandığını" iddia eden İpekyüz, "Borçlandır, faiz al, iktidara bağımlı hale getir. AKP vatandaşı, esnafları, şirketleri borçlandırarak iktidarına muhtaç hale getiriyor. 'İstikrar' dedikleri şey aslında borçlanma, iflas, konkordato ilanlarıyla yaşanıyor." diye konuştu.

İpekyüz, "İktidarın, 2002'den beri vatandaşları sistematik olarak borçlandırdığını, ekonomik krizi derinleştiren popülist politikaları nedeniyle Hazine'nin büyük bir borç krizi yaşadığını" öne sürdü.

Kovid-19 salgınının etkisiyle Türkiye ekonomisi için "çanların çaldığını", en büyük tehlikenin, borçların geri ödenememesi olduğunu söyleyen İpekyüz, "Borç öyle bir aşamaya geldi ki ne 1994 ne de 2001 krizlerinde böyle bir borçlanma görülmedi." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu

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