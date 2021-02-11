HDP'li İmir: "Toplu açılış törenleri yapıyorlar ama Şırnak'ta açılan tek bir yer yok"
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HDP'li İmir: "Toplu açılış törenleri yapıyorlar ama Şırnak'ta açılan tek bir yer yok"

11.02.2021 20:19 | Son Güncelleme: 11.02.2021 20:22
HDP'li İmir:

HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir, iktidarın Şırnak'ta toplu açılış törenleri yaptığını ama şehirde açılan tek bir yer olmadığını iddia etti.

HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir, iktidarın Şırnak'ta toplu açılış törenleri yaptığını ama şehirde açılan tek bir yer olmadığını iddia etti.

İmir, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, iktidarın ekonomik krize, işsizliğe ve adaletsizliğe neden olduğunu öne sürdü.

Şırnak'ın sorunları olduğunu belirten ve bunları sıralayan İmir, iktidarın politikaları nedeniyle ilde sağlık, eğitim ve ulaşım sorunlarının derinleştiğini savundu.

İmir, Şırnak'a yapılması planlanan bölge hastanesinin, her seçim döneminde vaat olarak kullanıldığını iddia ederek, AK Parti hükümetleri döneminde şehirde bir hastane açıldığını, bunun dışında bir sağlık hizmeti sunulmadığını söyledi. İmir, "Doğru söylemiyorlar, halkımıza sadece hayal satmaya başladılar. Toplu açılış törenleri yapıyorlar ama Şırnak'ta açılan tek bir yer yok." ifadelerini kullandı.

Şırnak'ta eğitim sorunları bulunduğunu ifade eden İmir, öğretmen ve ekipman eksikliği nedeniyle 40-50 öğrencinin bir sınıfta ders gördüğünü, okulların yüzde 80'inde akıllı tahta bulunmadığını, internet ve bilgisayarı olmayan binlerce öğrencinin eğitime erişemediğini öne sürdü.

HDP'li İmir, "İktidar milyonlarca lirayı, eğitime değil ranta yatırmaktadır. Yandaşa milyonlar harcanarak eğitimde elbette ilerleme sağlanamaz." sözlerini sarf etti.

İmir, şehrin ilçeleriyle olan bağlantı yollarının çok kötü durumda olduğunu da söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seval Ocak Adıyaman

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