HDP'Lİ İKİ YÖNETİCİYE 25 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

HDP'Lİ İKİ YÖNETİCİYE 25 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

HDP Esenyurt İlçe Binasına gerçekleştirilen operasyon sonrasında tutuklanan HDP Esenyurt İlçe Başkanı Ercan Sağlam ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan parti yöneticilerinden Dilan Kılıç hakkında "Terör örgütü üyeliği" ve "Terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 25'er yıla kadar...

HDP Esenyurt İlçe Binasına gerçekleştirilen operasyon sonrasında tutuklanan HDP Esenyurt İlçe Başkanı Ercan Sağlam ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan parti yöneticilerinden Dilan Kılıç hakkında "Terör örgütü üyeliği" ve "Terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 25'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Sanıklar, İstanbul 32. Ağır ceza mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacaklar. HDP Esenyurt İlçe Başkanlığında PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterlerinin sosyal medyada yayınlanmasının ardından soruşturma başlatılmıştı.

HDP'Lİ İKİ YÖNETİCİYE 25 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ
HDP'Lİ İKİ YÖNETİCİYE 25 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ
HDP'Lİ İKİ YÖNETİCİYE 25 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ
HDP'Lİ İKİ YÖNETİCİYE 25 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HDP Esenyurt İlçe Başkanlığında terör örgütü elebaşı Öcalan'ın posterinin asılmasına ilişkin iki şüpheli hakkında, 25 yıla kadar hapis istemiyle...
HDP Esenyurt İlçe Başkanlığında terör örgütü elebaşı Öcalan'ın posterinin asılmasına ilişkin iki şüpheli hakkında, 25 yıla kadar hapis istemiyle...
Son dakika haberi! FETÖ'NÜN İŞ DÜNYASI YAPILANMASINA YÖNELİK DAVADA KARAR
Son dakika haberi! FETÖ'NÜN İŞ DÜNYASI YAPILANMASINA YÖNELİK DAVADA KARAR
HDP'li ilçe başkanı karı kocanın PKK'lı teröristi evinde sakladığı ortaya çıktı
HDP'li ilçe başkanı karı kocanın PKK'lı teröristi evinde sakladığı ortaya çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Şık Sedat Peker Süleyman Soylu Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Fatma Turgut Fahriye Evcen Ayşe Nil Şamlıoğlu
Spor Diego Fatih Terim Yiğit Şardan Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
HDP'Lİ İKİ YÖNETİCİYE 25 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.06.2021 14:34:17. #1.13#

title