HDP'li Iğdır Belediye Başkanı Akkuş, "terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandı
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HDP'li Iğdır Belediye Başkanı Akkuş, "terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandı

Iğdır'da "terör örgütü üyesi olmak" suçundan gözaltına alınan ve İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılan Iğdır Belediye Başkanı Yaşar Akkuş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

HDP'li Iğdır Belediye Başkanı Akkuş,
18.05.2020 19:04 | Son Güncelleme: 18.05.2020 19:04

Iğdır'da "terör örgütü üyesi olmak" suçundan gözaltına alınan ve İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılan Iğdır Belediye Başkanı Yaşar Akkuş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Cumhuriyet savcılığında yürütülen terör soruşturması kapsamında, 15 Mayıs Cuma günü evinde gözaltına alınan Yaşar Akkuş'un emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sabah saatlerinde yapılan sağlık kontrolünün ardından Iğdır Adliyesi'ne çıkartılan Akkuş, savcılıktaki sorgusunun ardından tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlikçe yeniden ifadesi alınan Akkuş, "terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçundan tutuklandı.

Akkuş ile gözaltına alınan Belediye Başkan Yardımcısı Eylem Çelik'in ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Iğdır Belediyesi ve Akkuş'un kent merkezindeki evine düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alınan Akkuş, İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılmıştı.

Bakanlık, Iğdır Valisi Enver Ünlü'yü Iğdır Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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