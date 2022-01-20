HDP'li Güzel'in fezlekesi Karma Komisyon'da (3) - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

HDP'li Güzel'in fezlekesi Karma Komisyon'da (3)

HDP'li Güzel'in fezlekesi Karma Komisyon'da (3)
Demirören Haber Ajansı / Besti Karalar - Haberler | Politika

HAZIRLIK KOMİSYONU TOPLANDIHDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezlekelerin görüşülmesi için kurulan TBMM Hazırlık Komisyonu ilk toplantısını yaptı.

DİYARBAKIR (DHA) - HAZIRLIK KOMİSYONU TOPLANDI

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezlekelerin görüşülmesi için kurulan TBMM Hazırlık Komisyonu ilk toplantısını yaptı. Komisyona seçilen 5 üye arasında görev dağılımı yapıldı. AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, komisyon başkanı olurken, AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz sözcü, AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler, CHP grubundan Antalya Milletvekili Rafet Zeybek ve HDP grubundan Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki komisyon üyeleri olarak belirlendi.Komisyonda, Semra Güzel'e yazılı ve sözlü savunması için tebligat çıkarılmasına karar verildi. Tebligatta Güzel'e, 28 Ocak Cuma gününe kadar yazılı savunma, 31 Ocak Pazartesi saat 14.00'e kadar ise sözlü savunmasını yapması istendi.


Demirören Haber Ajansı / Besti Karalar - Son Dakika Haberleri

Halkların Demokratik Partisi, Milletvekili, Semra Güzel, Diyarbakır, Politika, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title