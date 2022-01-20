HDP'li Güzel'in fezlekesi Karma Komisyon'da (3)

DİYARBAKIR (DHA) - HAZIRLIK KOMİSYONU TOPLANDI

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezlekelerin görüşülmesi için kurulan TBMM Hazırlık Komisyonu ilk toplantısını yaptı. Komisyona seçilen 5 üye arasında görev dağılımı yapıldı. AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, komisyon başkanı olurken, AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz sözcü, AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler, CHP grubundan Antalya Milletvekili Rafet Zeybek ve HDP grubundan Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki komisyon üyeleri olarak belirlendi.Komisyonda, Semra Güzel'e yazılı ve sözlü savunması için tebligat çıkarılmasına karar verildi. Tebligatta Güzel'e, 28 Ocak Cuma gününe kadar yazılı savunma, 31 Ocak Pazartesi saat 14.00'e kadar ise sözlü savunmasını yapması istendi.