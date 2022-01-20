HDP'li Güzel'in fezlekesi Karma Komisyon'da (2)

'HAZIRLIK KOMİSYONU KURULDU'TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması hakkındaki 2 ayrı fezlekenin görüşmeleri sonrası basın açıklaması yaptı.

'HAZIRLIK KOMİSYONU KURULDU'

Tbmm Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması hakkındaki 2 ayrı fezlekenin görüşmeleri sonrası basın açıklaması yaptı. Bozdağ, toplantıda 2 fezlekenin müzakere edildiğini belirterek, "Sonuçta 2 ayrı fezlekenin aynı milletvekiliyle ilgili olması, aralarındaki irtibat ve dosya azlığı da göz önünde bulundurularak, Hazırlık Komisyonu kurulmasına karar verildi" dedi.