HDP'li Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması istemli rapor Karma Komisyonda

Tbmm Hazırlık Komisyonu, PKK'lı teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in oy çokluğu ile dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin hazırladığı raporu Anayasa- Adalet Karma Komisyonu'na sundu.

Tbmm Anayasa-Adalet Karma Komisyonu üyelerinden oluşturulan Hazırlık Komisyonu çalışmalarını tamamladı. Hazırlık komisyonu, 2017'de öldürülen PKK'lı terörist Volkan Bora ile fotoğrafı ortaya çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, 'terör örgütüne üye olmak' suçlarıyla yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında hazırladığı raporu, Anayasa-Adalet Karma Komisyonu'na sundu. Raporda Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin 2 Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi ve suçlamalar, Güzel'in sözlü savunması ve deliller yer aldı. Raporda ayrıca, Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin komisyonun oy çokluğu ile karar aldığı yer aldı. HDP'li Hazırlık Komisyonu üyesi Mehmet Tiryaki de, muhalefet şerhini Karma Komisyon'a sundu.