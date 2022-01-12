HDP'li Güzel hakkında hazırlanan fezleke TBMM'de - Haberler
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HDP'li Güzel hakkında hazırlanan fezleke TBMM'de

HDP'li Güzel hakkında hazırlanan fezleke TBMM'de
AA / Sinan Uslu - Haberler | Politika

Öldürülen PKK'lı teröristle fotoğrafı basına yansıyan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle hazırlanan fezleke, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Öldürülen PKK'lı teröristle fotoğrafı basına yansıyan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle hazırlanan fezleke, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Güzel hakkında hazırlanan Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, Meclis Başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon'a havale edildi.

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AA / Sinan Uslu - Son Dakika Haberleri

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