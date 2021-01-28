HDP'li Güzel: "Diyarbakır halkının daha sıkıntılı günler geçirmesine neden olan politikalardan vazgeçilmeli"
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HDP'li Güzel: "Diyarbakır halkının daha sıkıntılı günler geçirmesine neden olan politikalardan vazgeçilmeli"

28.01.2021 18:35 | Son Güncelleme: 28.01.2021 18:38
HDP'li Güzel:

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, Kovid-19 salgını sürecinde Diyarbakır halkının daha sıkıntılı günler geçirmesine neden olan politikalardan vazgeçilmesi gerektiğini söyledi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, Kovid-19 salgını sürecinde Diyarbakır halkının daha sıkıntılı günler geçirmesine neden olan politikalardan vazgeçilmesi gerektiğini söyledi.

Güzel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Sur ilçesinde yer alan Mehmethan Pasajı'nın daha önce kamulaştırıldığını ve yıkılmak istendiğini öne sürdü.

Pasajdaki 51 esnafın dükkanlarını boşaltmasının istendiğini söyleyen Güzel, bu şekilde yüzlerce çalışanın mağdur edileceğini ifade etti. Pasajın yıkılmaması için yetkililerle çeşitli görüşmeler yapıldığını ancak netice alınamadığını söyleyen Güzel, esnafın talebinin buradaki dükkanların kendilerine satılması veya kiralanması olduğunu aktardı.

Bağlar'ın Kaynartepe Mahallesi'nde yapılmak istenen kentsel dönüşüm projesini eleştiren Güzel, 7 binden fazla vatandaşın yaşadığı Kaynartepe'de 53 bin metrekarelik alanın riskli ilan edildiğine işaret etti. "Buranın riskli olduğuna dair herhangi bir rapor da yok." diyen Güzel, Kaynartepe halkının bu projenin yapılmamasını veya yeniden dönüşüm şekilde yapılmasını istediğini belirtti. Güzel, "Pandemi sürecinde Diyarbakır halkının çok daha sıkıntılı günler geçirmesine neden olan politikalardan vazgeçilmeli. Bağlar'da kentsel dönüşüm değil, yerinde dönüşüm yapılmalı." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu

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