HDP'li Gülüm: "Türkiye'de ortalama ücret diye bir şey kalmadı"
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HDP'li Gülüm: "Türkiye'de ortalama ücret diye bir şey kalmadı"

HDP'li Gülüm: 'Türkiye'de ortalama ücret diye bir şey kalmadı'
Anadolu Ajansı / Ali Kemal Akan - Haberler | Politika

HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm, "Türkiye'de ortalama ücret diye bir şey kalmadı.

HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm, "Türkiye'de ortalama ücret diye bir şey kalmadı. Çalışabilenlerin aldıkları ücret, genel olarak asgari ücret durumda. İşsizlik rekor seviyelere ulaştı. İşsizlikte yıkıcı bir durum yaşanıyor." dedi.

Gülüm, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de iktidarın uyguladığı politikaları sonucu işsizlik, yoksulluk, güvencesizlik ve gelir adaletsizliğinin toplumun tüm kesimleri için yıkıcı sonuçlar yaratmaya devam ettiğini savundu.

Ülkede mutlak yoksulluk içinde yaşamak zorunda kalan nüfusun 10 milyonu aştığını, yoksulluk ve açlık riski altındaki nüfusun ise bugün 30 milyona yaklaştığını iddia eden Gülüm, "Türkiye'de ortalama ücret diye bir şey kalmadı. Çalışabilenlerin aldıkları ücret, genel olarak asgari ücret durumda. İşsizlik rekor seviyelere ulaştı. İşsizlikte yıkıcı bir durum yaşanıyor." diye konuştu.

Türkiye'nin, yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadelede, vatandaşlarına en az destek veren ülkeler arasında olduğunu ileri süren Gülüm, "Türkiye, salgınla mücadelede sağlık harcamaları da dahil olmak üzere milli gelirin sadece 1.1'i düzeyinde nakit desteği sağlıyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Kemal Akan

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