HDP'li Gülüm: "LGBT'lilerin toplantı ve gösteri hakları engellenmemeli"
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HDP'li Gülüm: "LGBT'lilerin toplantı ve gösteri hakları engellenmemeli"

HDP'li Gülüm: 'LGBT'lilerin toplantı ve gösteri hakları engellenmemeli'
Anadolu Ajansı / Ahmet Alp Özden - Haberler | Politika

HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm, LGBT'lilerin toplantı ve gösteri yapma haklarını engellenmemesi gerektiğini söyledi.

HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm, LGBT'lilerin toplantı ve gösteri yapma haklarını engellenmemesi gerektiğini söyledi.

Gülüm, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, LGBT'lilerin görünür olsalar da olmasalar da her zaman var olduklarını, var olacaklarını ve hakları için mücadele etmeye devam edeceklerini ifade etti.

LGBT'lilere yönelik düşmanlık politikalarından, itibarsızlaştırmadan, karalama ve hedef göstermeden, ayrımcılık ve nefret politikalarından bir an önce vazgeçilmesi gerektiğini belirten Gülüm, bu kişilerin toplantı ve gösteri yapma haklarını kullanılmalarının engellenmemesini istedi.

LGBT'lilere yönelen her saldırı dalgasının aslında politik olduğunu öne süren Gülüm, "Bu saldırıların, iktidarın nefret dili, hedef göstermesini sonucu gerçekleştiğini biliyoruz." dedi.

Dünyanın her yanında ve Türkiye'de "Onur Haftası" etkinliklerinin bu hafta devam edeceğini belirten Gülüm, "Biz de onlara beraber olacağız." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Alp Özden

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