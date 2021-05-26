HDP'li Gülüm: "İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiyoruz"

HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm, "İstanbul Sözleşmesi'nden tek taraflı çıktık diyen iktidara biz, 'Haklarımızdan da hayatlarımızdan da İstanbul Sözleşmesi'nden de vazgeçmiyoruz, kolay kazanmadık asla vazgeçmiyoruz.

HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm, "İstanbul Sözleşmesi'nden tek taraflı çıktık diyen iktidara biz, 'Haklarımızdan da hayatlarımızdan da İstanbul Sözleşmesi'nden de vazgeçmiyoruz, kolay kazanmadık asla vazgeçmiyoruz.' demeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Gülüm, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin, aralarında PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinin yanı sıra eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da bulunduğu 108 sanığın yargılandığı davanın hukuksuz olduğunu söyledi. Söz konusu davanın HDP'yi, toplumsal muhalefeti yargılama niyeti taşıdığını, iktidarın bekasını korumak adına iktidarın talimatıyla açıldığını öne süren Gülüm, davanın aynı zamanda kadınların yıllarca mücadele vererek kazandıkları, siyasette eşit temsil gibi haklarını da geri almaya çalışan bir dava olduğunu savundu.

Gülüm, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararına ilişkin de eleştirilerini dile getirerek "İstanbul Sözleşmesi'nden çıkma kararından sonra kadına yönelik şiddet ve ayrımcılık her alanda artış gösterdi." diye konuştu.

Züleyha Gülüm, iktidarın mağdur kadınları koruyarak, ayrımcılığı ortadan kaldırarak kadınları güçlendirecek politikaları üretmek ve gerekli tedbiri almakla yükümlü olduğunu söyledi. Gülüm, "Kadın cinayetlerinin artık bir kadın katliamına dönüştüğü bu dönemde, İstanbul Sözleşmesi'nden tek taraflı çıktık diyen iktidara biz, 'Haklarımızdan da hayatlarımızdan da İstanbul Sözleşmesi'nden de vazgeçmiyoruz, kolay kazanmadık asla vazgeçmiyoruz.' demeye de devam edeceğiz." ifadesine yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Kemal Akan