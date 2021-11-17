HDP'li Gülüm: "İnsanlar sağlığa erişim hakkından yoksun yaşıyor"

İSTANBUL (AA) - HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm, sağlıkta para kazanmaya yönelik uygulamalar olduğunu iddia ederek "İnsanlar sağlığa erişim hakkından yoksun yaşıyor." dedi.

Gülüm, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, sağlık alanında piyasanın ihtiyaçlarına göre şekillenen, halkın sağlığını esas almayan bir rant anlayışının devrede olduğunu ileri sürdü.

Sağlık alanındaki bütün uygulamaların para kazanılmasına yönelik düzenlendiğini iddia eden Gülüm, binlerce kişinin istenen paralar nedeniyle tedavilerini yaptıramadığını savundu.

Gülüm, SMA hastalarına ücretsiz tedavi sağlayacak düzenlemenin yapılamadığını belirterek bu hastaların bağış kampanyalarıyla çözümler aradığını söyledi.

Birçok ilacın ödeme kapsamından çıkarıldığını ifade eden Gülüm, "İnsanlar sağlığa erişim hakkından yoksun yaşıyor." diye konuştu.

Gülüm, iktidarın salgın yokmuş gibi davrandığını, bu ortamda en fazla ezilenlerin sağlık emekçileri olduğunu öne sürdü.

AA / Ertuğrul Subaşı - Son Dakika Haberleri

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