HDP'li Gülüm: "Cezaevleri bir tür ticarethaneye dönüştürülmüş durumda"

İSTANBUL (AA) - HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm, "Cezaevleri bir tür ticarethaneye, kar merkezleri haline dönüştürülmüş durumda." dedi.

Gülüm, HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu'yla Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, cezaevlerinde hak ihlalleri yaşandığını iddia etti.

Hapishanelerde sağlık haklarının engellendiğini, en temel ihtiyaçların karşılanmadığını, kantinlerde fiyatların çok yüksek olduğunu, eklektiğe, suya ücret alındığını, görüntülü konuşmanın da ücretlendirildiğini öne süren Gülüm, "Cezaevleri bir tür ticarethaneye, kar merkezleri haline dönüştürülmüş durumda." diye konuştu.

Gülüm, hapishanede bulunan mahkumların ve ailelerinin maddi durumlarının iyi olmadığını, bu ücretleri karşılayamadıklarını söyledi.