HDP'li Gergerlioğlu, tahliye edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

HDP'li Gergerlioğlu, tahliye edildi

HDP'li Gergerlioğlu, tahliye edildi
Demirören Haber Ajansı / Caner Ünver - Haberler | Politika

HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) hak ihlali kararı ardından Kocaeli 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce tahliyesine hükmedilmesiyle tutuklu bulunduğu Sincan Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye edildi.

HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) hak ihlali kararı ardından Kocaeli 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce tahliyesine hükmedilmesiyle tutuklu bulunduğu Sincan Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye edildi. 

'Terör örgütü propagandası' yapmak suçlamasıyla hakkında fezleke hazırlanan, daha sonra Meclis'te oy birliğiyle milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, hakkındaki dava sonucunda tutuklanarak cezaevine gönderildi. Daha sonrasında avukatları tarafından AYM'ye yapılan başvuruda, Yüksek Mahkeme, Gergerlioğlu'nun 'siyasi faaliyette bulunma hakkı' ve 'ifade hürriyeti'nin ihlal edildiğine oy birliğiyle hükmetti.

Gergerlioğlu'na 30 bin lira tazminat ödenmesine de hükmeden AYM, tahliye sürecinin başlatılması için Kocaeli 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne yazı yazılmasına karar verdi. Kocaeli 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi, Gergerlioğlu'nun tahliyesine hükmetti. Yerel mahkemenin kararının ardından Gergerlioğlu, yaklaşık 4 aydan bu yana tutuklu bulunduğu Sincan Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye edildi. 'VEKİLLİĞİMİN BİTMEDİĞİNİ DÜŞÜNDÜM'

Gergerlioğlu'nu cezaevi çıkışında ailesi ve HDP'li milletvekilleri karşıladı. Gergerlioğlu, tahliyesinin ardından HDP Genel Merkezi'ne geçti. Burada basın toplantısı düzenleyen Gergerlioğlu, cezaevinde, spor yaparak kendisini gençleştirdiğini söyledi. Gergerlioğlu, "Moralimiz dimdik ayaktaydı. Biz içeriden Meclis'i takip ettik. Vekilliğimin bitmediğini düşündüm. Ürettim, elimden gelen her şeyi de yaptım. Makaleler, şiirler yazdım" diye konuştu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Caner Ünver

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Mustafa Varank Numan Kurtulmuş Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şevval Sam Acun Ilıcalı Mahsun Kırmızıgül Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Arda Turan Salih Uçan Fatih Terim Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
HDP'li Gergerlioğlu, tahliye edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.7.2021 23:05:56. #1.14#

title