HDP'li Gergerlioğlu Pijamasıyla TBMM'den Zorla Çıkarıldı
23.03.2021 15:43 | Son Güncelleme: 23.03.2021 15:48
HDP'li Ömer Gergerlioğlu, sabah 06.30 civarında parti grubu koridorundaki lavobaya gittiği sırada onlarca polis müdahalesiyle gözaltına alınarak, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dünkü talebi doğrultusunda TBMM'den çıkarıldı.
HDP'li Ömer Gergerlioğlu, sabah 06.30 civarında parti grubu koridorundaki lavobaya gittiği sırada onlarca polis müdahalesiyle gözaltına alınarak, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dünkü talebi doğrultusunda TBMM'den çıkarıldı
Kaynak: DailyMotion.com