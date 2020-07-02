HDP'li Gergerlioğlu: "Pazarkule Sınır Kapısı raporu gerçek dışı beyanlarla oluşturuldu" HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, TBMM Göç ve Uyum Komisyonunca Pazarkule Sınır Kapısı ziyareti sonrası oluşturulan raporun, gerçeğin dışında beyanlarla hazırlandığını öne sürdü.

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, TBMM Göç ve Uyum Komisyonunca Pazarkule Sınır Kapısı ziyareti sonrası oluşturulan raporun, gerçeğin dışında beyanlarla hazırlandığını öne sürdü.

Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM Göç ve Uyum Komisyonunun 4 Mart 2020'de Pazarkule Sınır Kapısına giderek bir rapor hazırladığını ve bu raporu TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunda tartıştıklarını anlattı.

Kendisinin de Pazarkule'ye gittiğini dile getiren Gergerlioğlu, binlerce göçmenin bölgede bulunduğunu gördüğünü söyledi.

Gergerlioğlu, "Rapor, insan haklarına aykırı şekilde ve gerçeğin dışında beyanlarla oluşturuldu." dedi.

Göçmenlerin Yunanistan tarafına taş attığını, Yunan güçlerinin buna ateş açarak karşılık verdiğini ifade eden Gergerlioğlu, Türk görevlilerinin de bölgedeki göçmenlere herhangi bir uyarıda bulunmadığını iddia etti.

Yaralanan ve ölenleri gördüklerini anlatan Gergerlioğlu, daha sonra nerede hazırlandığı belli olmayan bir açıklamanın, komisyon açıklaması gibi sunulduğunu savundu. Gergerlioğlu, gerçek dışı beyanlarla oluşturulan raporun, iktidar bildirgesi gibi olduğunu öne sürdü.

Kaynak: AA