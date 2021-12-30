HDP'li Gergerlioğlu: "Öğretmen atamalarında mülakat puanlarıyla kul hakkı yenildi"

KOCAELİ (AA) - HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, öğretmen atamalarında mülakat puanlarıyla kul hakkı yenildiğini iddia etti.

Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, HDP'li Deniz Poyraz'ın öldürülmesine ilişkin dün İzmir'de görülen davada adil bir yargılanma olmayacağının görüldüğünü öne sürdü.

Tüm deliller toplanmadan ve katilin iş birlikçileri araştırılmadan hazırlanan 30 sayfalık iddianamenin mahkemeye sunulduğunu savunan Gergerlioğlu, "Görünen o ki mahkeme, üstü örtülmeye çalışılan gerçeklerle başladı." görüşünü iddia etti.

Öğretmen atamalarında mülakat puanlarıyla haksızlık yapıldığını da savunan Gergerlioğlu, bazı öğretmen adaylarının sınav sonuçlarını basın mensuplarına gösterdi. Bu konuyu daha önceki dönemde eski Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a bizzat ilettiğini anlatan Gergerlioğlu, "Kendisi bana, mülakat öncesi güvenlik soruşturması yaptıklarını söyledi. Yani, mülakata girdiğinizde güvenlik soruşturmanızda AK Parti'li ve MHP'li olmadığınız çıkarsa atanma şansınız yok." ifadesini kullandı.

Gergerlioğlu, Milli Eğitim Bakanlığından bir hafta önce randevu talep ettiğini ancak kendisine randevu verilmediğini de belirterek, "Öğretmen atamalarında mülakat puanlarıyla kul hakkı yenildi." dedi.

AA / Seval Ocak Adıyaman - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet