HDP'li Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşürüldü
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HDP'li Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşürüldü

17.03.2021 16:25 | Son Güncelleme: 17.03.2021 16:34
HDP'li Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşürüldü

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkındaki yargı kararı, TBMM Genel Kurulunda okundu.

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkındaki yargı kararı, TBMM Genel Kurulunda okundu. Kararın okunmasıyla Gergelioğlu'nun milletvekilliği düşürüldü.

TBMM Meclis Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan verilen kesinleşen yargı kararının, Genel Kurulda okunması öncesinde gerginlik yaşandı. 22'nci Dönem Bitlis Milletvekili ve DEVA Partisi Kurucular Kurulu üyesi Abdurrahim Aksoy, Genel Kurul basın locasında ayağa kalkarak, kararın okunacak olmasına tepki gösterdi. Aksoy, TBMM Koruma Dairesi Başkanı Ahmet Birtan Erol ve diğer görevliler tarafından basın locasından çıkarıldı.

'CHP VE HDP'DEN TEPKİKarar okunmadan önce söz alan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da Gergerlioğlu'nun  Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı bireysel başvurunun sonuçlanması gerektiğini söyleyerek, Enis Berberoğlu kararını hatırlattı. Altay, "Meclis'i ofsayta düşürmenin anlamı yok" dedi. HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş ise Gergerlioğlu'nun sadece bir haberi tweetlediği için ceza verildiğini savunarak "Habere hala erişim engeli bulunmuyor" dedi.KARAR OKUNDU, VEKİLLİĞİ DÜŞTÜKonuşmaların ardından Meclis Başkanvekili Celal Adan, Gergerlioğlu hakkındaki yargı kararını okuyarak, milletvekilliğinin düşürüldüğünü söyledi. Bunun üzerine HDP milletvekilleri Gergerlioğlu'nun fotoğraflarının bulunduğu pankartları kaldırarak "Hak, hukuk, adalet" sloganları atarak, duruma tepki gösterdi. Birleşime ara verilmesinin ardından Gergerlioğlu, basın locasına dönerek "Bir barış paylaşımı yaptığım için vekilliğim düşürülüyor. Ama herkes bilsin ki halkların kardeşliğini hiç kimse engelleyemeyecek. Yaşasın halkların kardeşliği. Ben bu milletin meclisinin milletvekiliyim. Milletin iradesiyle geldim. Ben milletimin bağrındayım, kalbindeyim ve hiçbir yere gitmiyorum. Meclis Genel Kurulunu terk etmiyorum" ifadelerini kullandı.GENEL KURULDAN ÇIKMADIOturumu açan Başkanvekili Celal Adan, milletvekilliği düşürüldüğü için Gergerlioğlu'nu dışarı çıkması teklifinde bulunarak tekrar birleşime ara verdi. Gergerlioğlu ise genel kurulu terk etmeyerek, beklemeye devam ediyor.

 


HDP'li Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşürüldü
HDP'li Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşürüldü
HDP'li Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşürüldü
HDP'li Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşürüldü
HDP'li Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşürüldü
HDP'li Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşürüldü
HDP'li Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşürüldü
HDP'li Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşürüldü
HDP'li Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşürüldü
HDP'li Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşürüldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nursima ÖZONUR

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