HDP'li Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

HDP'li Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düştü

17.03.2021 15:47 | Son Güncelleme: 17.03.2021 15:52
HDP'li Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düştü

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düştü.

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düştü.

TBMM Genel Kurulunda, HDP'li Gergerlioğlu hakkında mahkemece verilen ve kesinleşmiş cezaya ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okunarak bilgiye sunuldu. Anayasa gereğince, Genel Kurulda okunan tezkerenin ardından Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düştü. HDP'nin milletvekili sayısı 56'dan 55'e indi.

HDP'li Gergerlioğlu, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası almıştı. Gergerlioğlu'nun cezası, Yargıtay 16. Ceza Dairesince onanmıştı.

HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu, tezkere okunmadan önce yaptığı açıklamada, "Ömer Faruk Gergerlioğlu, halkın iradesidir. Hakikati savunduğu için cezalandırılmakta ve milletvekilliği düşürülmeye çalışılmaktadır. Daha Anayasa Mahkemesi dahi kararını vermeden bu telaşınız nedir? Suç işliyorsunuz. Biz vekilimizin yanındayız." dedi.

Bu arada TBMM Genel Kurulunda, grup başkanvekillerinin konuşmaları sırasında, basın locasında oturan AK Parti 22. Dönem Milletvekili Abdurrahim Aksoy, ayağa kalkarak "Yaşasın özgürlükçü demokrasi. Yaşasın demokratik Türkiye. Kahrolsun otokrasi." sloganları attı. Aksoy, AK Parti üyesi olmadığını, DEVA Partisi Kurucular Kurulu üyesi olduğunu söyledi.

TBMM Başkanvekili Celal Adan, birleşime ara verdi. Daha sonra basın locasına gelen TBMM Koruma Daire Başkanı Ahmet Birtan Erol, Aksoy'u, "Genel Kurul kuralları gereği burada durmanız mümkün değil." diye uyararak kendisini Genel Kurul Salonu dışına davet etti.

Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşmesinin ardından HDP milletvekilleri, sloganlar eşliğinde sıra kapaklarına vurarak tezkerenin okutulması kararını protesto etti.

HDP'li Gergerlioğlu, "Anayasa dışı bir karardır. Meclis Genel Kurulunu terk etmiyorum. Hiçbir yere gitmiyorum. Milletimizin iradesine sığınıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hande Erçel Aleyna Tilki Demet Akalın Ferhan Şensoy
Spor Ersun Yanal Caner Erkin Ünal Karaman Sergen Yalçın Halis Özkahya
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Altın Korona
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: HDP'li Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2021 15:54:25. #1.16#
title