HDP'li Gergerlioğlu'nun Meclisteki eylemi nedeniyle hakkında iddianame hazırlandı
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HDP'li Gergerlioğlu'nun Meclisteki eylemi nedeniyle hakkında iddianame hazırlandı

HDP'li Gergerlioğlu'nun Meclisteki eylemi nedeniyle hakkında iddianame hazırlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, milletvekilli düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında Meclisteki eylemi nedeniyle 'kamu görevini usulsüz üstlenme' ve 'iş yeri dokunulmazlığını ihlal' suçlarından iddianame hazırladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, milletvekilli düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında Meclisteki eylemi nedeniyle 'kamu görevini usulsüz üstlenme' ve 'iş yeri dokunulmazlığını ihlal' suçlarından iddianame hazırladı.

Hazırlanan iddianamede, hakkında kesinleşen mahkeme kararı olması nedeniyle Kocaeli milletvekili olan Gergerlioğlu'nun kesin hüküm giydiği, bunun üzerine Anayasa'nın 84. maddesi gereği TBMM Genel Kurulunun 17 Mart 2021 tarihli 60. birleşiminde söz konusu durumun bilgiye sunulduğu ve Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürüldüğü belirtildi. Gergerlioğlu'nun kamu görevinin sona ermesine rağmen 'usulsüz olarak üstlendiği milletvekilliği göreviyle 18-19 ve 20 Mart tarihlerinde Meclis tutanaklarından anlaşılacağı üzere milletvekili olarak hareket etmeye devam ettiği' anlatılan iddianamede, Gergerlioğlu'nun resmi görevi kalmamasına rağmen belirtilen süre zarfında gece ve gündüz kesintisiz bir şekilde TBMM'de bulunmaya devam ederek nitelikli olarak iş yeri dokunulmazlığını ihlal ettiği, Meclis tutanaklarının da bu durumu doğruladığı belirtildi. İddianamede şüphelinin 'iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme' ve 'kamu görevini usulsüz üstlenme' suçlarını işlediği belirtilerek, Gergerlioğlu'nun 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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