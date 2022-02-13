HDP'li Gergerlioğlu'nun "Hatay Cezaevi"ne ilişkin iddiaları

HATAY (AA) - Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Hatay T Tipi Cezaevi'nin buzhaneye döndüğü ve yemeklerinin kalitesiz olduğu yönündeki iddialarının kamuoyunu yanıltmaya ve algı oluşturmaya yönelik olduğu bildirildi.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden, Gergerlioğlu'nun dün sosyal medya hesabından "Hatay T Tipi Cezaevi buzhaneye dönmüş. Yemekler kalitesiz." şeklinde gerçekleri yansıtmayan paylaşımlarda bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hatay T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda yakıt olarak LNG kullanılmakta olup haftada toplam 25 ton LNG'nin tedarik edildiği yerleşkede odalar bilimsel verilere göre en uygun oda sıcaklığında tutulmaktadır. Bölgenin coğrafi konumunda yaşanan hava sıcaklığı nedeniyle birçok hükümlü ve tutuklunun gündüz saatlerinde kısa kollu giysiler tercih ettiği anlaşılmaktadır. Diğer yandan, Kurumda Adalet ve Sağlık bakanlıklarınca belirlenen kalori esasına göre günlük ortalama 2300 kg/kalori hesabına göre yeterli, kaliteli, besin değeri yüksek ve zengin çeşitliliğe sahip besin verilmektedir. Söz konusu iddialar kamuoyunu yanıltmaya ve algı oluşturmaya yönelik olup, gerçek dışıdır."