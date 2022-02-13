HDP'li Gergerlioğlu'nun "Hatay Cezaevi"ne ilişkin iddiaları - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

HDP'li Gergerlioğlu'nun "Hatay Cezaevi"ne ilişkin iddiaları

AA, Selma Kasap - Güncel
 - Güncelleme:
HDP'li Gergerlioğlu'nun

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Hatay T Tipi Cezaevi'nin buzhaneye döndüğü ve yemeklerinin kalitesiz olduğu yönündeki iddialarının kamuoyunu yanıltmaya ve algı oluşturmaya yönelik olduğu bildirildi.

HATAY (AA) - Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Hatay T Tipi Cezaevi'nin buzhaneye döndüğü ve yemeklerinin kalitesiz olduğu yönündeki iddialarının kamuoyunu yanıltmaya ve algı oluşturmaya yönelik olduğu bildirildi.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden, Gergerlioğlu'nun dün sosyal medya hesabından "Hatay T Tipi Cezaevi buzhaneye dönmüş. Yemekler kalitesiz." şeklinde gerçekleri yansıtmayan paylaşımlarda bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hatay T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda yakıt olarak LNG kullanılmakta olup haftada toplam 25 ton LNG'nin tedarik edildiği yerleşkede odalar bilimsel verilere göre en uygun oda sıcaklığında tutulmaktadır. Bölgenin coğrafi konumunda yaşanan hava sıcaklığı nedeniyle birçok hükümlü ve tutuklunun gündüz saatlerinde kısa kollu giysiler tercih ettiği anlaşılmaktadır. Diğer yandan, Kurumda Adalet ve Sağlık bakanlıklarınca belirlenen kalori esasına göre günlük ortalama 2300 kg/kalori hesabına göre yeterli, kaliteli, besin değeri yüksek ve zengin çeşitliliğe sahip besin verilmektedir. Söz konusu iddialar kamuoyunu yanıltmaya ve algı oluşturmaya yönelik olup, gerçek dışıdır."

AA / Selma Kasap - Güncel

Halkların Demokratik Partisi, Ömer Faruk Gergerlioğlu, Cezaevi, Hatay, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title