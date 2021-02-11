HDP'li Gergerlioğlu'ndan "yeni anayasa" açıklaması Açıklaması

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, "Bu anayasa teklifi, çoğulculuğu değil tekçiliği öneren bir anayasa teklifi olacak.

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, "Bu anayasa teklifi, çoğulculuğu değil tekçiliği öneren bir anayasa teklifi olacak." dedi.

Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "Milli Uzay Programı"nın kamu vicdanında karşılık bulan bir konu olamayacağını öne sürerek şöyle konuştu:

"İnsanlar kıt kanaat geçinmeye çalışırken biz, esnafa, memura, işçiye bir iyilik düşünüldüğünü sanırken bir de baktık ki Cumhurbaşkanı, 'Ay'a gidiyoruz, Mars'a gidiyoruz, Uzay'a gidiyoruz' gibi açıklamalar yapmaya başladı. Sayın Cumhurbaşkanına şunu diyorum: Ay'a gitmeyi bırakın siz ayçiçek yağını düşürmeye bakın."

Yeni anayasa tartışmalarının gündeme getirildiğini ifade eden Gergerlioğlu, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Hukukun ayaklar altına alındığı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından atlayarak, zıplayarak Yargıtay'a atanan oradan da yine zıplayarak Anayasa Mahkemesine geçen bir İrfan Fidan örneğini görüyoruz. Yıllarca görev yapan Yargıtay üyeleri bir tarafta dururken bir bakıyorsunuz Yargıtay'da görev bile yapmamış atlama, zıplama taşı olarak kullanmış bir insan Anayasa Mahkemesi üyesi oluveriyor. Osman Kavala, Selahattin Demirtaş, Ahmet Altan gibi önemli isimler ve onun dışında binlerce isim hukuksuz bir şekilde cezaevinde tutulurken, anne-baba tutukluluklar devam ederken, çoluk çocuk cezaevlerinde perişan olurken kalkmışsınız 'yeni anayasa, 1921 Anayasası' diyorsunuz. 1921 Anayasası'yla ilgili bir konuşma yapmaya kalkışsanız şu anda Türkiye'de cezaevi atılırsınız. Öylesine bir yere getirdiniz ki ülkeyi, Türkiye'de özerkliği, Kürt meselesini konuşmak cezaevine atılmanıza neden oluyor ve kalkmışsınız 1921 Anayasası'ndan bahsediyorsunuz."

Anayasaların toplumsal ve vatandaşları koruyan sözleşmeler olduğunu belirten Gergerlioğlu, AK Parti ve MHP'nin açık bir şekilde devleti güçlendiren, vatandaşı zayıf duruma düşüren bir anayasa teklifi ile geleceğinin apaçık ortada olduğunu savundu. Gergerlioğlu, "Bu anayasa teklifi, çoğulculuğu değil tekçiliği öneren bir anayasa teklifi olacak." dedi.

Gergerlioğlu, cezaevlerinde yaşanan bazı sorunları anlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alper Atalay