HDP'li Gergerlioğlu'ndan Doğu Türkistan tepkisi Açıklaması
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HDP'li Gergerlioğlu'ndan Doğu Türkistan tepkisi Açıklaması

08.10.2020 12:31 | Son Güncelleme: 08.10.2020 12:47
HDP'li Gergerlioğlu'ndan Doğu Türkistan tepkisi Açıklaması

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, "Dünyadaki tüm ülkeler Uygur Türklerine yönelik zulmü ağır bir şekilde eleştirirken Türkiye'den ses çıkmıyor.

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, "Dünyadaki tüm ülkeler Uygur Türklerine yönelik zulmü ağır bir şekilde eleştirirken Türkiye'den ses çıkmıyor." dedi.

Gergerlioğlu, Mecliste düzenlediği basın toplantısında AB ile Türkiye arasındaki ilişkilerin her geçen dönem kötüye gittiğini, bunun AB İlerleme Raporu'nda da açıkça görüldüğünü ileri sürdü.

Raporun aslında bir gerileme raporu olduğunu iddia eden Gergerlioğlu, "Rapordaki eleştiriler Türkiye'nin AB üyelik süreci konusunda hiç de olumlu sinyaller vermiyor. Eleştirilere bakılırsa Türkiye'nin AB üyelik sürecinin askıda tutulduğunu görüyoruz." ifadesini kullandı.

Gergerlioğlu, Çin'in Uygur Türklerine yönelik uygulamalarının çok büyük insan hakları ihlali olduğunu söyledi.

Çoğu Batılı 39 ülkenin Çin'deki toplama kamplarında zorla tutulan Uygur Türklerinin serbest bırakılması amacıyla BM nezdinde ortak bir mektup hazırladığını, bu 39 ülke arasında Türkiye'nin yer almadığını dile getiren Gergerlioğlu, "Dünya'daki tüm ülkeler Uygur Türklerine yönelik zulmü ağır bir şekilde eleştirirken, Türkiye'den ses çıkmıyor. Bu durum kabul edilemez." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Çimen

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