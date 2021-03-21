HDP'li Gergerlioğlu, Meclis'te gözaltına alındı

TBMM Genel Kurulunda yargı kararı okunarak milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, hakkında açılan soruşturma kapsamında bekleyişini sürdürdüğü TBMM'de HDP grup odasında gözaltına alındı.

TBMM Genel Kurulunda, hakkında 'terör propagandası yapmak' suçundan kesinleşen mahkeme kararının okunmasının ardından milletvekilliği düşürülen HDP'li Gergerlioğlu ve bazı partililerin, kararın ardından Genel Kurul'dan HDP grup odasına giderken terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ve terör örgütü lehine slogan attıkları belirlendi. Yine Gergerlioğlu'nun, milletvekilliği düşmesine rağmen kamu binasında hakkı olmadığı halde hukuka aykırı olarak kalmaya devam ettiği, halen milletvekili gibi davrandığı, sosyal medya üzerinden basın açıklaması yaptığı tespit edildi. Gergerlioğlu hakkında, 'kamu görevini usulsüz üstlenmek', 'konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'terör örgütü propagandası' suçundan soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda polis ekipleri TBMM'de HDP grup odasında bekleyişini sürdüren Gergerlioğlu'nu, sabah saatlerinde gözaltına aldı. Meclis'ten çıkarılan Gergerlioğlu, sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı